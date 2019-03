Torna la Champions League e arrivano i primi verdetti degli ottavi di finale. Il Borussia Dortmund, dopo la sonora sconfitta a Wembley con il Tottenham, tenta l’impresa di ribaltare il 3 a 0 dell’andata. I bookmaker di Sisal Matchpoint - si legge in una nota - favoriscono i tedeschi nel match, il segno 1 è infatti a 1.92, mentre si sale a 3.70 per il successo inglese al Signal Iduna Park e il pareggio si gioca a 3.80. Vincere con 4 gol di scarto contro gli Spurs però, sembra proibitivo anche per una squadra abituata a segnare moltissimo davanti ai propri tifosi come il Borussia: il finale 3 -0 che pareggerebbe i conti è a 18,25 e il 4 -0 che qualificherebbe i tedeschi è a un proibitivo 38.00. Ecco allora che le quote sul passaggio turno sono nettamente a favore degli uomini di Pochettino: gli inglesi sono con un piede ai quarti di finale, dati a un rasoterra 1.07 contro il 7.50 del Borussia Dortmund. Sembrano crederci di più gli scommettitori, il 56% ha giocato il passaggio ai quarti dei padroni di casa.