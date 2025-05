Champions League, tra l'Inter e la storia c'è il Psg: nerazzurri a un passo dall’impresa, ma le quote premiano Luis Enrique

Getty Images

Sarà ill'avversaria dell'nella finale di Champions League di sabato 31 maggio a Monaco, in una sfida inedita. La squadra di Luis Enrique batte ancora l'Arsenal e cercherà di conquistare il primo trofeo della storia. E lo farà da favorita, come confermano i bookmaker: infatti, i francesi partono avanti a 1,65 su Planetwin365 e a 1,67, contro il successo nerazzurro a 2,25. Il Psg è in pole a 2,25 anche per quanto riguarda le quote nei 90 minuti regolamentari: il quarto trionfo di Lautaro Martinez e compagni si gioca invece a 3,15, con il pari a 3,30.

Se per Inzaghi si tratta della prima volta da allenatore contro il Psg, Luis Enrique ha già sfidato per due volte l'Inter, in Serie A nella stagione 2011/12, quando guidava la Roma, rimanendo imbattuto. La sfida di andata si concluse 0-0, mentre in quella di ritorno i giallorossi vinsero 4-0.