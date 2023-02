Un intreccio dietro l’altro fa sperare le squadre italiane. Corsi e ricorsi storici, che forse potrebbero portar bene alle squadre italiane in Champions League. Quest’edizione della Champions League, come nel 2004-05, vedrà la finale a Istanbul. Quell’anno, ci fu anche l’ultima sfida tra italiane in Champions League: il derby tra Milan e Inter, ai quarti di finale.



INTRECCI - Qualche segnale del destino, per rivedere un incrocio tutto italiano in Europa, sembrerebbe esserci. Nell’edizione 2004-05, l’Inter affrontò il Porto - stesso avversario di quest’anno - agli ottavi di finale, vincendo con un Adriano strepitoso. E il Milan? Affrontò agli ottavi una squadra inglese proprio come oggi con il Tottenham: al tempo, le reti di Crespo misero ko il Manchester United. Le coincidenze non finiscono. Nell’edizione 2004-05, la terza squadra agli ottavi di Champions, la Juve, affrontò una tedesca (il Werder Brema), passando poi il turno. Il Napoli, impegnato con l’Eintracht Francoforte, spera che il precedente possa portar bene. Dopo anni, l’Italia potrebbe riportare tre squadre tra le prime otto d’Europa: tutto è da giocare, per ora l'assist lo mette sul piatto il destino.