Massimiliano Allegri, con un eufemismo, l’ha chiamata la "benedetta" Champions, mentre riceveva per il secondo anno consecutivo il premio della Panchina d’Oro. Per il tecnico toscano, che ha perso due finali in Europa con la Juventus, la Champions è quasi un’ossessione, che potrebbe però tramutarsi in un’altra occasione di rimanere ancora più impresso nella storia della Juve. Dopo il filotto di scudetti (quattro in serie con i bianconeri) i bookmaker pensano alla doppietta Champions: scommesse aperte sul tabellone Sisal Matchpoint sul doppio trionfo della Juve, nell’edizione di quest’anno e in quella dell’anno prossimo. Il doppio colpo, riferisce Agipronews, è dato a 25 volte la posta. Doppietta o meno, Massimiliano Allegri può comunque stare tranquillo, che la benedetta Champions arriverà a breve: dicono ancora gli analisti delle scommesse che la conquista di almeno un trofeo entro il 2020 è ritenuta probabile, a quota 3,00.