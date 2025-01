Getty Images

Champions League, tutte le gare di oggi LIVE: vincono Shakhtar e Lipsia. Alle 21 PSG-Manchester City

Paolo D'Angelo

7 minuti fa

Settima giornata di Champions League: in campo ben diciotto squadre per le nove gare in programma. Si parte alle 18.45 con lo Shakhtar Donetsk che batte 2-0 il Brest. In contemporanea il Lipsia supera lo Sporting Lisbona per 2-1.



Alle 21 prosegue il programma con altre cinque gare: il Feyenoord ospita il Bayern Monaco, la Dinamo Zagabria incontra l'Arsenal. C'è spazio anche per un super big match: PSG-Manchester City. Chiudono il programma Real Madrid-Salisburgo e Celtic-Young Boys.