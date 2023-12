Volge al termine la fase a gironi della Champions League 2023/24. Le squadre che hanno passato il turno si sfideranno agli ottavi di finale, determinati dal sorteggio che si svolgerà lunedì 18 dicembre a Nyon dalle ore 12:00.



Le squadre qualificate agli ottavi sono divise in due urne: quella delle teste di serie, con le prime classificate dei gironi, e quella delle non teste di serie, con le otto seconde. Agli ottavi non si potranno incontrare squadre della stessa nazionalità e formazioni che si sono già affrontate nella fase a gironi. Le gare di andata degli ottavi di finale della Champions League 2023-2024 sono in programma il 13-14 febbraio e il 20-21 dello stesso mese. Quelle di ritorno invece il 5-6 marzo e il 12-13 marzo.