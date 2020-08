La Juventus, archiviato il nono scudetto consecutivo, si rituffa nella Champions League con l’obiettivo dichiarato di riportare a Torino un trofeo che manca dal 1996. La squadra di Sarri, come si legge in una nota, deve però superare l’ostacolo Olympique Lione, che nella gara di andata dello scorso febbraio si è imposto per 1 a 0 e, secondo gli esperti, ha buone chance di imporsi: la vittoria della Juventus si gioca a 1.44, si sale a 7.50 per il successo dei francesi allo Stadium, mentre il pareggio è a 4.50. I Campioni d’Italia sono favoriti anche nelle quote per il passaggio del turno, ma in questo caso le quote sono molto vicine, a 1.80 i bianconeri contro il 2.00 del Lione. Gli scommettitori credono nel passaggio turno juventino, su cui ha puntato il 90%. Il risultato di 1-0, lo stesso dell’andata, porterebbe le squadre ai supplementari, opzione proposta a 6.75, mentre l’idea dei calci di rigore si gioca a 16.00. Per Sarri c’è il dubbio Dybala, mentre Ronaldo è pronto a trascinare la squadra alle Final Eight: CR7 è l’uomo della Coppa, la sua rete sembra certa, a 1.70, per una doppietta si sale a 4.40 mentre il gol in entrambi i tempi è un’idea a 7.50. Tra i francesi, attenzione a Depay, autore di 5 gol in 5 match di Champions, il suo sigillo vale 4.00.