Atalanta a Valencia per la storia. Questa sera al Mestalla a porte chiuse si gioca il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si parte dal 4-1 di San Siro a favore dei bergamaschi. Senza l'infortunato Toloi, Gasperini si affida a Caldara (ex Milan e Juve) in difesa. Davanti ballotaggio tra Pasalic e Duvan Zapata. Dall'altra parte Celades schiera l'italiano Florenzi, l'ex interista Kondogbia e recupera Rodrigo in attacco.



Stasera gioca anche il Totthenam di Mourinho sul campo del Lipsia, domani Liverpool-Atletico Madrid e PSG-Borussia Dortmund.



PROBABILI FORMAZIONI

Valencia-Atalanta (calcio d'inizio alle ore 21, diretta tv su Sky Sport e in chiaro su Canale 5)

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Florenzi, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Soler; Rodrigo, Gameiro. All. Celades.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini.

Arbitro: Hategan (Romania).