Brutta disavventura per alcuni tifosi del Liverpool, arrivati a Kiev per assistere alla finale di Champions League tra la squadra di Klopp e il Real Madrid. Secondo quanto scrivono il Mirror e il Liverpool Echo, un gruppo di supporters dei Reds stava cenando in un ristorante vicino allo stadio Olympiyski quando, improvvisamente, è stato attaccato da alcuni ultras di casa - alcuni con il volto coperto - con bastoni e con le sedie e le bottiglie prese dai tavoli del ristorante. Molti tifosi sono rimasti feriti, nessuno in maniera grave, la polizia ucraina ha effettuato due arresti.