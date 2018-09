Parte oggi, con la prima giornata, la fase a gironi della Champions League che vedrà impegnate le quattro squadre italiane: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassionati sportivi un’ampia scelta di giocata. Ad aprire i battenti - si legge in una nota - sarà la sfida del “Meazza”, equilibrate nelle quote Better, tra l’Inter (a 2,65) e il Tottenham (a 2,75). L'ultimo incontro in Champions tra le due squadre risale all’edizione 2010-11, è stato nella fase a gironi, i neroazzurri vinsero 4-3 dopo una partita rocambolesca; al ritorno gli inglesi s’imposero per 3-1. Mentre l'ultima sfida tra Inter e Tottenham è stata negli ottavi di finale di Europa League 2012-13, passarono gli Spurs che vinsero 3-0 a Londra e persero 4-1 a Milano. A seguire il favorito Napoli (1,60) affronterà a Belgrado la Stella Rossa (a 5,75). Le due squadre si affrontano per la prima volta nella loro storia. Nessun precedente anche tra il Valencia e la Juventus che si affronteranno domani. Favorita in lavagna Better è la Juventus (a 1,80) che si recherà a Valencia (a 4,65) dove farà il suo esordio in Champions con la maglia bianconera Cristiano Ronaldo. La “Vecchia Signora” non è fortunata con le compagini spagnole: 5, delle ultime 6 sconfitte della Juventus in Champions, sono arrivate per mano proprio del Real Madrid due volte, del Barcellona altre due volte e una volta del Siviglia. Restando tra sfide Spagna-Italia domani i campioni in carica del Real Madrid (a 1,35), favoritissimi nelle quote Better, ospiteranno la Roma (a 7,50) che nella passata edizione è arrivata fino alla semifinale. Le due squadre si sono incontrate in Champions 10 volte: 6 successi per le merengues, 3 per i capitolini e un pareggio. La Roma ha vinto due volte al Bernabéu: nel 2002 e nel 2008 rispettivamente per 0-1 e 1-2. Su www.better.it il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata per tutte le partite di “Champions League” e dei vari campionati nazionali ed internazionali.