Il Panathinaikos di Brignoli, Djuricic e Jedvaj passa il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2023/24 grazie al pareggio interno contro il Dnipro, dopo il 3-1 conquistato una settimana fa in trasferta. Tutto facile per l'Aris, che batte il BATE anche al ritorno dopo il 6-2 dell'andata. Più equilibrate le altre due sfide: si qualificano Slovan Bratislava e Olimpia Lubiana, che elimimna il Ludogorets.



Panathinaikos - Dnipro 2-2 (andata 3-1)

BATE - Aris 3-5 (and. 2-6)

Olimpia Lubiana - Ludogorets 2-1 (and. 1-1)

Slovan Bratislava - Zrinjski 2-2 (and. 1-0)