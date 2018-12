La Juventus si gioca il primo posto nel Girone H della Champions nella partita di domani a Berna, contro lo Young Boys. Gli svizzeri stanno letteralmente dominando il loro campionato, dove sono primi con 19 punti di scarto sulla seconda. Ma in Europa hanno conquistato solo un punto, è per questo che agli occhi degli analisti Microgame non reggono il confronto con i bianconeri. Il pronostico sulla gara è nettamente sbilanciato a favore della squadra di Allegri, data 1,45 per il successo che varrebbe il primo posto matematico. Si sale già a 4,50 per il pareggio, mentre, come riporta Agipronews, vale 7,00 il clamoroso colpo degli svizzeri. Nelle cinque partite di Champions giocate fino a qui lo Young Boys ha incassato la bellezza di 11 gol, 2,2 a gara. Numero, quest’ultimo, che spinge in basso la quota Over: un match con almeno tre reti si gioca a 1,75. Dunque, potrebbe essere l’occasione giusta per Cristiano Ronaldo di aumentare il suo bottino di gol in Champions, dove è fermo a una sola marcatura. Una rete di CR7 è probabilissima a 1,50, la doppietta vale 3,00, la sua tripletta pagherebbe 7,50.