Si è conclusa la fase a gironi della UEFAe, guardando la classifica marcatori, è interessante vedere come tra i migliori, oltre alle solite conferme, ci siano anche delle sorprese.Il capocannoniere di questa edizione, fino a questo momento, ècon 8 reti.Fondamentale è stata la doppietta realizzata dal polacco nella partita spareggio valevole per il primo posto del girone E, giocata alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax e terminata 3-3. Grazie a questo risultato il Bayern Monaco ha vinto il girone con 14 punti, 2 di margine sui lancieri. Da sottolineare come il bomber dei bavaresi ha trovato il gol del momentaneo pareggio, il 2-2, tirando un rigore pesante come un macigno a 3 minuti dal 90’.Sul secondo gradino del podio troviamo un altro grande protagonista di questo torneo,Il fuoriclasse argentino ha chiuso la prima fase eliminatoria con 6 reti. Bisogna però sottolineare il fatto che l’attaccante del Barcellona ha saltato, causa infortunio, la doppia sfida contro l’Inter e, nell’ultima partita contro il Tottenham, con i catalani già sicuri del primo posto, è subentrato soltanto nel secondo tempo.Terzi, a quota 5 gol insieme con gli “italiani”, troviamoPer quanto riguarda Dzeko, è certamente curioso come in campionato il bosniaco abbia segnato soltanto 2 reti in 12 partite, mentre in Champions League ne abbia realizzate più del doppio in soli 4 match giocati.Discorso analogo per l’attaccante argentino della Juventus (anche per lui 2 soli gol in campionato), che in passato mai aveva avuto un impatto simile in questa competizione. Con le sue 5 reti Dybala ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo da parte dei bianconeri, arrivare primi nel girone H. Decisiva la rete all’Old Trafford di Manchester.Nel tridente delle meraviglie del Paris Saint Germain Neymar è stato il più prolifico, anche se 4 di questi 5 centri li ha realizzati nelle due goleade contro la Stella Rossa.Il gol più pesante è stato certamente quello segnato al Liverpool nella vittoria casalinga per 2-1, alla quinta giornata, che ha spianato la strada ai francesi verso la qualificazione nel girone più complesso, il gruppo C, poi vinto.Marega e Tadic sono invece le grandi sorprese di questa prima parte di torneo, con il ventisettenne attaccante del Porto che, tranne all’esordio a Gelsenkirchen contro lo Schalke 04, ha segnato in tutte le partite e consentito così ai portoghesi di vincere il proprio girone. Il Porto è anche la squadra che ha totalizzato più punti di tutte le altre, 16.L’attaccante serbo dell’Ajax, con la sua doppietta nello scontro diretto dell’ultimo turno, ha letteralmente messo in pericolo il primato del Bayern Monaco e, fino a pochi minuti al termine del match ha fatto sognare e credere i tifosi olandesi di poter compiere un’impresa che sarebbe stata clamorosa. Il trentenne attaccante, oltre a quella contro i bavaresi, ha realizzato un’altra doppietta, ad Atene contro l’AEK.Ebbene sì, l’asso portoghese della Juventus, causa anche l’espulsione rimediata a Valencia alla prima giornata e conseguente squalifica per il turno successivo, ha realizzato soltanto un gol (spaziale), contro il Manchester United nella partita persa dalla Juventus, in modo rocambolesco, per 2-1.Non vedere CR7 dominare la scena dei marcatori insieme al grande rivale Leo Messi fa specie.Soltanto da febbraio si vedrà se Ronaldo riuscirà a recuperare il terreno perduto e raggiungere i livelli realizzativi degli anni scorsi. Non resta che aspettare.