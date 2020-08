La doppietta realizzata al Chelsea ha portato a 13 i gol segnati in questa Champions League, a sole quattro reti dal record di Cristiano Ronaldo. Robert Lewandowski raccoglie la sfida al portoghese e in quota si apre la caccia a CR7: un traguardo tutt’altro che facile, visto il format post lockdown che complica il cammino verso le 17 marcature. Con meno partite a disposizione, - le partite saranno tutte a esito "secco" - all’attaccante del Bayern Monaco rimangono al massimo altre tre gare per superare un muro fin qui invalicabile, e raggiungere i 18 gol in una sola edizione. Una sfida tutta in salita ma lo stesso invitante per gli analisti che, come riporta Agipronews, offrono il nuovo record a 30 volte la posta.