L’Inter, capolista della Serie A, vuole spingere sull’acceleratore anche in Champions League. Domani sera, a San Siro, i nerazzurri ospitano l’RB Salisburgo nell’ultima di andata del Gruppo D. Gli esperti vedono i ragazzi di Inzaghi ampiamente favoriti a 1,30 contro il 10 degli austriaci mentre si scende a 5,50 per il pareggio. Inter e Salisburgo finora hanno disputato partite dove la solidità difensiva è stata la parola chiave: quattro match complessivi per altrettanti Under con il quinto offerto a 2,25. Le due formazioni si ritrovano a distanza di 30 anni dalla doppia finale di Coppa Uefa che diede il trofeo ai nerazzurri che si imposero con un doppio 1-0: lo stesso risultato esatto, domani sera, si gioca a 7,50 per l’Inter mentre pagherebbe 25 volte la posta per l’RB Salisburgo. Un consulto del VAR da parte dell’arbitro è invece in quota a 3,50. Inzaghi finora ha ottenuto i quattro punti in classifica grazie ai suoi due attaccanti, Lautaro Martínez e Marcus Thuram. La rete del Toro è data a 1,85, quella dell’attaccante francese a 2,25. I biancorossi, alle prese con molti infortuni, hanno nell’ivoriano Karim Konaté, l’uomo più pericoloso: la prima rete in Champions del numero 19 del Salisburgo è in quota a 5,00. Vola in Germania il Napoli campione d’Italia, ospite dell’Unione Berlino fanalino di coda del girone di Champions League. Gli azzurri, per gli esperti, partono avanti tanto che il loro successo si gioca a 1,95 contro il 3,75 dei padroni di casa con il pareggio dato a 3,60. La sfida di domani sera sarà la prima in assoluto tra Napoli e Union Berlino: per i partenopei sarà il viaggio numero 14 in Germania dove si sono imposti solo in 3 occasioni. All’Olympiastadion si prevede una serata divertente visto che la Combo Goal + Over 2,5 è offerta a 1,90. In questa girandola di emozioni non è da escludere neanche un Ribaltone dato a 6,50 mentre una rete dalla panchina si gioca a 2,50. Senza Victor Osimhen, il peso offensivo del Napoli è sulle spalle di Khvicha Kvaratskhelia sempre più leader dei Campioni d’Italia: una rete o un assist del Georgiano sono in quota a 2,00. Prova a entrare nel tabellino dei marcatori anche Giovanni Simeone, in gol a 3,25. L’uomo di punta dei berlinesi è Kevin Behrens la cui marcatura è data a 3,50. Occhi puntati anche su Leonardo Bonucci, alla sfida numero 30 con il Napoli. Se una rete dell’ex Juventus è data a 7,50, il difensore dovrà fare molta attenzione agli interventi visto che vedersi sventolare un cartellino già nel primo tempo pagherebbe 10 volte la posta.