Chiudere il discorso qualificazione subito per affrontare con serenità le ultime due gare del girone. L’Inter vola in Austria dove, domani sera, sfida l’RB Salisburgo nel quarto turno di Champions League. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, partono nettamente favoriti a 1,57 contro il 5,75 dei padroni di casa mentre si scende a 4,00 per il pareggio. Partita in equilibrio in fatto di gol tanto che l’Over, a 1,72, si fa preferire di poco all’Under, offerto a 2,00. Il centrocampo dell’Inter ha dimostrato, sia in Italia che in Europa, di avere pochi eguali e le reti potrebbero arrivare anche da lontano visto che un gol da fuori area si gioca a 3,25. Replicare invece il risultato esatto della gara di andata, 2-1, è in quota a 8,25 per i ragazzi di Inzaghi mentre pagherebbe 19 volte la posta quello in favore dell’RB Salisburgo. Se Lautaro Martínez, in gol a 2,25, rimane il faro offensivo nerazzurro, attenzione a Marko Arnautovic, offerto a 3,50, pronto a colpire i suoi connazionali. L’uomo più pericoloso dei biancorossi è il gioiellino Karim Konaté, 19 anni e già sui taccuini dei più importanti DS europei. La rete dell’attaccante ivoriano si gioca a 4,50. Tre punti per evitare una pericolosa buccia di banana. Il Napoli ospita un Union Berlino in crisi nera, 12 sconfitte consecutive in tutte le competizioni, e non può aver altro obiettivo che la vittoria per blindare il secondo posto nel girone di Champions League alle spalle del Real Madrid. Gli esperti vedono i campioni d’Italia favoritissimi a 1,40 contro l’8,00 dei tedeschi con il pareggio in quota a 4,50. L’attacco dei biancorossi non appare irresistibile in questa stagione e l’ipotesi che il Napoli non subisca gol, a 1,88, appare concreta. Se l’intervento del VAR, a 3,50, è nelle corde del match, attenzione ai cartellini visto che un’espulsione si gioca a 4,40. Ancora out Victor Osimhen, il Napoli si affida a Giacomo Raspadori già a segno due settimane fa a Berlino: la rete del centravanti azzurro è data a 2,50. Vuole tornare a esultare anche Giovanni Simeone: il Cholito che sblocca il match come primo marcatore è offerto a 6,25. L’Union spera nel guizzo vincente di Kevin Behrens, 4 reti in stagione: lasciare il segno al Maradona è in quota a 5,00.