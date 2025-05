Champions, l'Inter pareggia a Barcellona ma per i bookie la finale è lontana. Conference, quote in salita per la Fiorentina

AFP via Getty Images

Il pirotecnico 3-3 atra i catalani e l'rimanda il discorso qualificazione alla partita di ritorno, in programma martedì prossimo a San Siro. Per l'accesso alla finale dii bookmaker continuano però a vedere favorita la squadra di Flick, il cui passaggio del turno è in lavagna a 1,68, contro i 2,21 offerti per gli uomini di Inzaghi. Quote difficili anche per quanto riguarda la vittoria del trofeo, seppur in calo rispetto all'ultima rilevazione, quando il quarto titolo per i nerazzurri era dato a 5,25: l'Inter si piazza al terzo posto a 4,50, dietro al Barcellona a 3,25 e al Psg - vittorioso 1-0 a Londra contro l'Arsenal - a 2,25. Chiudono gli inglesi a 8.

La Fiorentina esce sconfitta 2-1 a Siviglia contro il Real Betis e complica l'accesso alla finale di Conference League. La rete di Ranieri permette ai ragazzi di Vincenzo Italiano di continuare comunque la difficile corsa verso quel trofeo sfuggito per due volte in finale. Il trionfo viola passa da 6,50 a 9. Davanti a tutti, complice anche il 4-1 con cui ha battuto in Svezia il Djurgardens, il Chelsea consolida le proprie chances di vittoria, che valgono ora 1,36. Dietro agli inglesi, scende da 5,50 a 4 il Real Betis. Chiude, lontanissimo, il Djurgardens a 251.