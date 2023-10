Vincere per confermare il primo posto nel girone e mettere un piede negli ottavi di finale di Champions League. L'Inter di Simone Inzaghi, a quota 4 punti dopo due turni, ospita il Salisburgo, fermo al successo dell'esordio contro il Benfica. Comanda il segno «1» a 1,30, sale a 5,25 il pareggio, con il colpo austriaco alto a quota 10. Nonostante i nerazzurri abbiano centrato due Under 2.5, un'altra partita con meno di tre gol si gioca a 2,25, in ritardo sull'Over 2.5 visto a 1,65. Per quanto riguarda invece i marcatori del match, in pole c'è il solito Lautaro Martinez, a 1,60, mentre il bis di Marcus Thuram, dopo il gol vittoria contro il Benfica, vale 2,25 volte la posta. Dopo due pareggi a reti bianche e tante recriminazioni, il Milan vola a Parigi per il big-match del terzo turno di Champions contro il PSG. I rossoneri partono in svantaggio, secondo gli esperti William Hill, a 4,33, con il segno «1» offerto a 1,78. Un altro pari per gli uomini di Pioli è proposto a 3,70. Lo zero nella casella di gol fatti e subiti non spaventa i bookie, che danno favorito l'Over 2.5, a 1,72, sull'Under 2.5 fissato a 2. Gli occhi della difesa milanista sono rivolti allo spauracchio Kylian Mbappé, a segno 3 volte nelle ultime due sfide contro formazioni italiane. Il fuoriclasse transalpino è avanti tra i marcatori a 1,90, in lotta con il compagno di reparto in nazionale Oliver Giroud, il cui gol all'ex Donnarumma è visto a 3,50. Anche la Lazio, a quota 4 dopo due turni, è ospite del Feyenoord in un match crocevia per le ambizioni di qualificazione dei biancocelesti. Le due formazioni si ritrovano in Champions, dopo lo scontro nei gironi di Europa League della scorsa stagione, vinto dagli olandesi, favoriti ancora su William Hill a 1,88 contro 3,80 della seconda vittoria esterna per Immobile e compagni. Nel mezzo, a 3,75, l'opzione pareggio. I biancocelesti hanno sia subito che segnato gol nei primi due match contro l'Atletico Madrid e Celtic: in pole in quota c'è ancora il Goal, a 1,61, sul No Goal, a 2.20. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, l'1-0 paga 9 volte la posta mentre un altro 1-2 capitolino come in Scozia è fissato a 12. Vuole centrare il secondo successo consecutivo il Napoli, ospite di un Union Berlino reduce da otto sconfitte consecutive tra Bundesliga e Champions League. Gli uomini di Garcia vedono invece il terzo colpo esterno di fila, a 1,95 mentre pareggio e vittoria tedesca valgono entrambi 3,70. I partenopei provengono da cinque partite con almeno tre reti, con l'Over 2.5 ancora in pole a 1,80 sull'Under 2.5 proposto a 1,90. Tra i possibili marcatori spicca Kvicha Kvaratskhelia, dato a 3, quota che sale a 13 in caso di una doppietta come al Bentegodi, mentre il primo gol europeo con la nuova maglia per Leonardo Bonucci è offerto a 9.