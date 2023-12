Un sorteggio tra luci e ombre per le tre italiane rimaste in Champions League, tutte qualificate agli ottavi di finale come seconde del proprio girone. Per l’Inter un accoppiamento non agevole ma sicuramente alla propria portata contro l’Atletico Madrid, guidato dall’ex calciatore nerazzurro Diego Simeone: per gli esperti comandano i vicecampioni d’Europa i favoriti a 1,72, contro il passaggio del turno dei Colchoneros fissato tra 2 e 2,05 volte la posta. Dopo aver affrontato il Real Madrid nel girone, il Napoli se la vedrà con l’altra super big di Spagna, il Barcellona in una sfida remake degli ottavi di finale del 2020: in pole per la qualificazione ci sono ancora i catalani, a 1,55, contro il ritorno del Napoli nella top-8 d’Europa offerto a 2,40. Servirà invece l’impresa alla Lazio, sorteggiata con il Bayern Monaco, come nel 2021. In quel caso a passare furono i bavaresi, avanti in quota a 1,10 contro il 5,85 del passaggio del turno biancoceleste.