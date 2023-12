Un cammino da imbattuta, con tre vittorie e due pareggi, non è bastato all'Inter per blindare il primo posto nel girone di Champions League. Anzi, a una giornata dal termine la squadra di Inzaghi è costretta a vincere per superare la Real Sociedad, leader del gruppo con gli stessi punti ma privilegiata dalla differenza reti. Un successo a San Siro appare comunque alla portata per i nerazzurri, proposto a 1,60. Inseguono gli spagnoli, per cui i tre punti esterni valgono 5,50 la posta. Alta anche la quota del pari, che si attesta a 4. L'Over prevale a 1,75, mentre un esito con meno di tre reti è visto a 1,95. Avanti il Goal a 1,78, contro il No Goal a 1,92. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-0 a quota 7. Reduce dal ritorno al gol tra le mura amiche in campionato, Lautaro cerca un sigillo casalingo anche in Champions, dove fin qui ha segnato solo due volte in trasferta. Una rete dell'argentino si gioca a 2,25, mentre la doppietta vale 8,25 la posta. Attenzione anche a Marcus Thuram, per cui una marcatura è proposta a 2,75.