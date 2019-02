(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in. I padroni di casa francesi devono fare a meno della stella. Dall'altra parte Valverde, fresco di rinnovo del contratto, non può contare sul centrocampista brasiliano Arthur.. Interessante il confronto tra i due attaccanti francesi Dembelé: Moussa del Lione ha un anno in più di Ousmane del Barça. Arbitra il turco Cakir.LIONE (4-2-3-1): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy; Ndombele, Aouar; Traoré, Depay, Terrier; Moussa Dembelé. All. Genesio.BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic; Messi, Suarez, Ousmane Dembelé. All. Valverde.