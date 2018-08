I preliminari di Champions League possono avere risvolti anche sul mercato. Tra le squadre eliminate ci sono anche lo Standard Liegi del portiere messicano Ochoa (sempre nel mirino del Napoli e caduto sotto i colpi di Huntelaar, de Ligt e Neres) e lo Spartak Mosca di Promes (seguito dal Milan prima di puntare su Castillejo) e Luiz Adriano, espulso alla mezzora. Gol decisivi per due "vecchie" conoscenze del calcio italiano: l'ex interista Livaja fa fuori il Celtic e l'ex romanista Radonjic lancia la Stella Rossa ai tempi supplementari.



​

Champions League - Ritorno terzo turno preliminare

(IN MAIUSCOLO LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI SPAREGGI)

(in minuscolo le squadre retrocesse in Europa League)



DYNAMO KIEV-Slavia Praga 2-0 (andata 1-1)

11' Verbic, 74' Biesiedin



BATE BORISOV-Qarabag 1-1 (andata 1-0)

20' Ivanic (B), 54' Michel (Q)



Spartak Mosca-PAOK SALONICCO 0-0 (andata 2-3)

33' espulso Luiz Adriano (L)



AEK ATENE-Celtic 2-1 (andata 1-1)

6' Galo (A), 42' Livaja (A), 78' Sinclair (C)



DINAMO ZAGABRIA-Astana 1-0 (andata 2-0)

74' Gavranovic



Fenerbahce-BENFICA 1-1 (andata 0-1)

26' Gedson Fernandes (B), 45' Potuk (F)



VIDI-Malmo 0-0 (andata 1-1)



Shkendija-SALISBURGO 0-1 (andata 0-3)

90' André Ramalho



AJAX-Standard Liegi 3-0 (andata 2-2)

30' Huntelaar, 34' de Ligt, 46' Neres



Spartak Trnava-STELLA ROSSA 1-2 (ai tempi supplementari, andata 1-1)

6' Bakos (ST), 7' El Fardou Ben (S), 98' Radonjic (S)





SPAREGGI (andata 21, ritorno 28 agosto):

Stella Rossa-Salisburgo

BATE Borisov-PSV Eindhoven

Young Boys-Dinamo Zagabria

Vidi-AEK Atene

Benfica-PAOK Salonicco

Ajax-Dynamo Kiev



Le 6 squadre che passeranno quest'ultimo turno di qualificazione si uniranno alle altre 26 già qualificate alla fase ai gironi (sorteggio il 30 agosto a Montecarlo).



PRIMA FASCIA (definitiva):

Real Madrid (detentriceChampions League)

Atletico Madrid (detentrice Europa League)

Barcellona (campione di Spagna)

Bayern Monaco (campione di Germania)

Manchester City (campione d'Inghilterra)

Juventus (campione d'Italia)

Paris Saint-Germain (campione di Francia)

Lokomotiv Mosca (campione di Russia)



SECONDA FASCIA (provvisoria sulla base del ranking Uefa per club 2017/18):

Borussia Dortmund (GER) 89,000

Porto (POR) 86,000

Manchester United (ING) 82,000

Shakhtar Donetsk (UCR) 81,000

Napoli (ITA) 78,000

Tottenham (ING) 67,000

Roma (ITA) 64,000

Liverpool (ING) 62,000



TERZA FASCIA (provvisoria (sulla base del ranking Uefa per club 2017/18):

Schalke (GER) 62,000

Lione (FRA) 59,500

Monaco (FRA) 57,000

CSKA Mosca (RUS) 45,000

Valencia (SPA) 36,000

Viktoria Plzen (CZE) 33,000

Bruges (BEL) 29,500

Galatasaray (TUR) 29,500



QUARTA FASCIA provvisoria (sulla base del ranking UEFA per club 2017/18):

Inter (ITA) 16,000

Hoffenheim (GER) 14,285



La composizione definitiva della seconda, terza e quarta fascia dipenderà da quali club accederanno alla fase a gironi al termine del percorso di qualificazione. L'unico club tra quelli ancora in lizza nei turni di qualificazione che potrebbe approdare in seconda fascia è il Benfica (coefficiente 80,000). Se i portoghesi dovessero staccare il pass per la fase a gironi, il Liverpool, attualmente in seconda fascia, retrocederebbe in terza fascia.