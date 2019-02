Da inizio stagione, solo tre squadre sono uscite imbattute da Anfield e di queste solo il Chelsea è riuscito a strappare la vittoria. Stavolta sarà il Bayern Monaco a provare il colpo contro il Liverpool, nell’andata degli ottavi di Champions League. Compito in salita per i bavaresi, nonostante il buon ritmo ritrovato dopo un difficile avvio di stagione: sul tabellone Snai il blitz di Kovac e i suoi si gioca a 3,45, il pareggio arriva a 3,70, con la squadra di Klopp favorita a 2,05. Terzo attacco del torneo per i bavaresi, con 15 reti, di cui 8 messe a segno dal capocannoniere del torneo, Robert Lewandowski. L’attaccante polacco, riferisce Agipronews, è in prima fila anche stavolta nelle scommesse sui marcatori, a 2,30, di un soffio alle spalle di Mohamed Salah, primo in quota a 2,15. Complessivamente i quotisti si aspettano una partita ricca di gol, visto che i Reds hanno chiuso cinque delle ultime sei partite in Over, mentre il Bayern è arrivato a sette risultati "alti" consecutivi: una partita da tre o più marcature vola a 1,50, per il Goal si scende fino a 1,45.