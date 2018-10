Procede a gonfie vele il cammino della Juventus nel Gruppo H di Champions League. Imbattuta e a punteggio pieno, la squadra di Allegri va all’Old Trafford nella terza giornata della fase a gironi per il match contro il Manchester United di Mourinho. Lo Special One è appeso a un filo e, con un’eventuale sconfitta, rischierebbe grosso; la Juventus invece, vincendo, metterebbe una pesante ipoteca sul primato del girone. Gli esperti di Sisal Matchpoint dicono Juventus, la truppa di Allegri è avanti a 2.30, la vittoria degli inglesi sale a 3.25, stessa quota per il pareggio. D’accordo gli scommettitori, l’88% si è schierato con i bianconeri, solo il 10% crede nella vittoria dei padroni di casa.Riflettori puntati sui grandi ex della sfida: Paul Pogba da una parte e Cristiano Ronaldo dall’altra. Più probabile la rete di CR7, a 2.60, per quella del francese si sale a 4.50. Una curiosità: ogni volta che Manchester United e Juventus si sono affrontate in Europa, una delle due squadre ha poi raggiunto la finale nella competizione. I bianconeri sembrano la squadra da battere in questa edizione: vederli in finale è un’opzione a quota 3.00, la vittoria finale è a 5.50. Più in salita il cammino dei Red Devils, la loro finale è infatti proposta a 12.00.