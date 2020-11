Borussia Monchengladbach-Inter non si vedrà in chiaro. Nonostante inizialmente fosse prevista la delicata sfida di Champions League tra i tedeschi e i nerazzurri, Mediaset ha modificato il palinsesto per la quinta giornata della competizione europea: martedì 1° dicembre trasmetter in chiaro su Canale 5 (dalle ore 21) la gara tra Atalanta e Midtjylland.