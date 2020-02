Come si fa a fermare un giocatore che ha segnato 626 gol in gare ufficiali con la maglia del Barcellona? È quello che si domandano Gattuso e il Napoli che domani affronteranno, nell’andata degli ottavi di Champions League, Lionel Messi e tutta la squadra blaugrana. Al San Paolo partenopei e catalani si sfidano per la prima volta nella loro storia in una gara ufficiale: i betting analyst vedono favoriti gli ospiti, il cui successo è dato a 2,20 rispetto al 3,15 degli azzurri, mentre la divisione della posta pagherebbe 3,50. Due squadre con una spiccata propensione offensiva fanno pendere l’ago della bilancia verso l’Over, a 1,70, mentre per l'Under si sale a 2,05. Nella notte europea gli occhi di tutti saranno per gli attaccanti: per il Napoli, Mertens e Milik, a 3,00, sono i maggiori candidati a entrare nel tabellino dei marcatori. Occhi puntati anche su Fabian Ruiz, che in queste ultime settimane ha mostrato di avere il piede caldo. Un gol del centrocampista spagnolo pagherebbe cinque volte la posta. In casa Barcellona, l’indiziato numero uno è ovviamente Messi, che si è preparato alla sfida rifilando un poker di reti in campionato al malcapitato Eibar. La rete del fenomeno argentino è data a 2,25 una sua doppietta vale appena 7,00.