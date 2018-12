Messi favorito, Ronaldo molto indietro: questo il responso dei trader Snai sul prossimo re dei bomber di Champions. Il fuoriclasse del Barcellona ha segnato sei volte nella fase a gironi ed è secondo solo a Lewandowski, che ne ha fatti già 8. In quota i ruoli si ribaltano: primo Messi a 2,75, secondo in lista il centravanti del Bayern, a 3,00. Completa il podio Neymar (5 reti), a 10, seguito da Dzeko, a 15. Il primo juventino in lista non è Ronaldo ma Dybala (5 gol realizzati), a 15. CR7 ha segnato finora solo una volta: la sua rimonta, reputata dagli analisti di SNAI piuttosto improbabile, si gioca a 20