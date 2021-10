Secondo, e imbattuto, in Serie A, ultimo a zero punti in Champions League. Il Milan di Pioli vola al Do Dragao dove, questa sera contro il Porto, deve assolutamente prendere punti per rimettersi in corsa per la qualificazione. La partita contro la formazione di Sérgio Conceição sarà tutt’altro che semplice per i rossoneri i quali, secondo gli esperti, partono leggermente sfavoriti rispetto ai padroni di casa: il successo portoghese, infatti, è dato a 2,50, quello del Milan a 2,75 mentre il pareggio è offerto a 3,50. Le due formazioni non si affrontano in Europa da 18 anni: allora i rossoneri di Ancelotti piegarono di misura il Porto di Mourinho. Entrambe le formazioni trovano la via della porta con grande facilità, tanto che il Goal, a 1,62, si fa preferire di molto al No Goal, in quota a 2,10. Così un 2-1 per Ibrahimovic e compagni si gioca a 10,50 mentre lo stesso risultato esatto per il Porto pagherebbe 10 volte la posta. Sono proprio lo svedese, la cui rete è offerta a 2,50, e Olivier Giroud, dato a 3,00, gli uomini su cui pioli punta per scardinare la difesa lusitana. Sale leggermente la quota, 5,50, per vedere Zlatan Ibrahimovic essere il primo marcatore del match. Tomori e compagni, invece, dovranno guardarsi molto bene dall’iraniano Mehdi Taremi, già 5 gol e 1 assist in stagione. La marcatura del numero 9 del Porto è offerta a 2,75. Anche l’Inter non può permettersi più passi falsi in Champions League e l’arrivo della sorpresa Sheriff Tiraspol, primo dopo due giornate a punteggio pieno, potrebbe rilanciare prepotentemente le quotazioni dei nerazzurri. Gli esperti vedono i campioni d’Italia favoritissimi a quota rasoterra, 1,18, contro il 14 dei moldavi mentre il pareggio si gioca a 7,50. Dopo essere rimasta a secco nelle prime due gare del girone, l’Inter vuole rifarsi contro lo Sheriff tanto che una gara ricca di gol, l’Over 3,5 è dato a 1,88, non è da escludere. In Europa gli arbitri tendono a lasciar correre ma non è escluso un aiuto da parte del VAR, opzione offerta a 4,25. Simone Inzaghi punta forte sui suoi due gioielli, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko. Il bosniaco vuole timbrare il cartellino anche in Champions magari regalando il successo alla propria squadra: una Combo, vittoria dell’Inter con Dzeko nel tabellino dei marcatori, assai probabile vista la quota di 1,77. Lautaro però non vorrà mancare alla festa tanto che una doppietta del Toro allo Sheriff si gioca a 4,50. I ragazzi di Jurij Vernydub, primi nel girone a punteggio pieno, vogliono però continuare a sognare e per compiere l’ennesima impresa di questa campagna europea si affidano a Frank Castaneda: il capitano, e numero 10, dello Sheriff Tiraspol, è il giocatore più talentuoso della formazione moldava e una sua rete alla Scala del calcio pagherebbe 5 volte la posta.