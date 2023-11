Tutto, o quasi, in novanta minuti. Il Milan ospita, martedì sera, il PSG in un match fondamentale per proseguire il cammino in Champions League. I rossoneri, ultimi nel giro con soli due punti e nessun gol all’attivo, devono cercare i tre punti per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale. Impresa non semplice perché, secondo gli esperti, il PSG parte favorito a 2,30 contro il 3,00 del Milan mentre si sale fino a 3,40 per il pareggio. Gigio Donnarumma torna per la prima volta a San Siro da ex ma, difficilmente, uscirà dal suo vecchio stadio imbattuto: i rossoneri a segno si giocano a 1,27. La posta in palio sarà altissima e ogni episodio potrebbe fare la differenza: da un intervento del VAR, in quota a 3,25, a una rete da fuori area, offerta a 3,50. La tensione potrebbe coinvolgere anche i due allenatori visto che un’ammonizione per Pioli è data a 4,00 mentre si sale a 5,00 per quella di Luis Enrique. Rafa Leão vuole trascinare fuori il Milan da un periodo molto complesso magari sbloccando la gara contro i parigini: il portoghese primo marcatore pagherebbe 9 volte la posta. Sul versante opposto, l’uomo da non lasciare solo è naturalmente Kylian Mbappé che sogna di fare uno scherzo al compagno di nazionale Maignan: una gara con gol in entrambi i tempi del fenomeno francese è offerta a 15. Dal Meazza all’Olimpico con lo stesso obiettivo, la vittoria. La Lazio, nella settimana che la porterà al derby con la Roma, sfida nuovamente il Feyenoord, primo della classe nel girone di Champions League. Partita non semplice ma i biancocelesti, per gli esperti Sisal, partono leggermente avanti, a 2,50, rispetto al 2,70 dei campioni d’Olanda mentre il pareggio si gioca a 3,50, uscito solo una volta nei 5 precedenti. La filosofia di Sarri e Slot è nota a tutti visto che entrambi amano il gioco offensivo: normale quindi che la Combo Goal + Over 2,5, a 1,90, sia nelle corde del match. Potrebbero diventare decisivi anche i cambi che effettueranno i due allenatori visto che una rete dalla panchina è in quota a 2,50. Ciro Immobile, probabilmente, sta vivendo il suo momento più difficile da quando indossa la maglia della Lazio ma il capitano è in cerca di riscatto tanto che il suo gol è dato a 2,75. Ma occhio anche al Taty Castellanos, offerto a 3,00 per entrare nel tabellino dei marcatori. In casa Feyenoord il pericolo numero 1 è Santiago Giménez visto che il messicano ha segnato 5 reti in tre sfide contro la Lazio: andare ancora una volta in gol è impresa data a 2,75.