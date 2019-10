Nottata di Champions League per le italiane. Inter in campo col Borussia Dortmund. A dirigere la gara ​Anthony Taylor, arbitro inglese, assistito da Beswick e Nunn, Coote quarto uomo, Attwell al Var assistito da Tierney.



INTER-BORUSSIA DORTMUND MOVIOLA LIVE



81' - Esposito s'invola verso la porta, Hummels lo stende: è rigore.



44' - Ammonito Brozovic per proteste: dopo un tocco di braccio, il direttore di gara fischio fallo. Il croato non è d'accordo.



33' - Akanji tocca Lautaro in area di rigore, ma non c'è niente.



21' - Regolare il gol dell'Inter di Lautaro Martinez: lancio di De Vrij, con l'argentino che parte da posizione regolare.







Napoli, invece, in campo contro l'RB Salibsurgo, nella gara Champions diretta dal francese Clement Turpin, coadiuvato da Danos e Gringore, quarto uomo Schneider, al Var Letexier assistito da Millot.



RB SALISBURGO-NAPOLI MOVIOLA LIVE



40' - Malcuit frana su Hwang dopo essere stato saltato: è rigore.



9' - Gol annullato a Haaland: è irregolare la posizione del gigante norvegese. Assistito dal Var, il direttore di gara annulla la rete dell'attaccante dell'RB Salisburgo.