Mettere fine alla serie di tre sconfitte consecutive tra campionato e coppe ottenendo il primo successo europeo casalingo della stagione. Il Napoli di Walter Mazzarri è impegnato al “Maradona” nello scontro diretto con il Braga che mette in palio il secondo posto nel gruppo C dietro al Real Madrid. Ai padroni di casa potrebbe bastare anche perdere con un solo gol di scarto, ma per i bookie sarà segno «1» offerto a 1,44, sale a 4,70 il pareggio, con il successo dei portoghese – sempre sconfitti nelle ultime sei sfide contro formazioni italiane – che oscilla tra 6 e 7 volte la posta. I partenopei hanno visto uscire sempre il Goal nelle gare interne di Champions, opzione in vantaggio anche martedì sera a 1,72 sul No Goal offerto a 2,10. Occhi puntati su Victor Osimhem, ancora a secco in Europa e senza gol dallo scorso 8 ottobre: il ritorno al gol del nigeriano paga 1,87, mentre tra gli ospiti il pericolo numero uno è Simon Banza, visto in rete a 3,80