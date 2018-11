La brillante vittoria contro la Stella Rossa vale il primo posto nel gruppo C, ma tra il Napoli e gli ottavi di Champions League ci sono ancora 90 minuti di fuoco. In casa del Liverpool, nell’ultima giornata della fase a gironi, gli azzurri avranno a disposizione due risultati su tre (o anche un ko con scarto minimo, segnando almeno un gol) e per i bookmaker la qualificazione è alla portata: la promozione di Ancelotti e i suoi, riferisce Agipronews, si gioca a 1,52 sul tabellone 888sport, in vantaggio rispetto ai Reds (dati a 2,00), ma alle spalle del Paris Saint Germain, facilitato da un turno più agevole e dato a 1,07. Stessa situazione nelle scommesse sul primo posto del gruppo, dove il Napoli è secondo nelle preferenze dei quotisti, a 3,70; il Psg è avanti a 1,50, mentre il colpo di Klopp pagherebbe 7,25.