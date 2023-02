Luciano Spalletti rimane prudente, mentre i bookmaker si sbilanciano dopo la vittoria del Napoli contro l'Eintracht, nell'andata degli ottavi di Champions League. La vittoria netta in Germania apre in quota nuovi scenari per gli azzurri, a partire dalle scommesse sulla qualificazione ai quarti di finale: stamattina la scommessa sul passaggio del turno dei partenopei è stata chiusa da Planetwin365, mentre il ribaltone tedesco è diventata un'opzione da 16 volte la posta. In attesa del ritorno del 15 marzo, il Napoli compie un balzo in avanti anche nelle giocate a lungo termine: Osimhen e compagni spuntano sul tabellone della finale a 4, mentre nelle scommesse sulla squadra che vincerà la coppa sono ora quarti, a 7,50, con un progresso netto rispetto al 13 della scorsa settimana. Davanti a tutti rimane il Manchester City (2,85), seguito da Bayern Monaco (4,50) e Real Madrid, ancora avanti di un soffio (a 7) sugli azzurri.