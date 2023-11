Dopo l'esordio vincente in campionato, Walter Mazzarri vuole ripetersi in Champions League. Non sarà compito facile, visto che il suo Napoli è in scena al Santiago Bernabeu, per la quinta gara del girone. Espugnare il campo del Real Madrid, impresa riuscita a nessuno in questa stagione, significherebbe qualificazione aritmetica agli ottavi: l'ipotesi è offerta tra 4,19 e 4,20 dagli espert, che vedono avanti il successo dei Blancos, in lavagna a 1,80; il pareggio, invece, oscilla tra 3,75 e 3,90. Gli esperti prevedono una gara con molti gol, sulla falsa riga dell'andata, terminata 3-2 per l'undici di Carlo Ancellotti, e del più recente precedente al Bernabeu (2017), quando gli spagnoli si imposero 3-1: segno Over in vantaggio a 1,62 rispetto all'Under, fissato a 2,16; avanti anche l'opzione Goal (1,58) sul No Goal (2,23). Tornato in campo contro l'Atalanta al 63' minuto, Victor Osimhen insegue un gol che manca dall'8 ottobre: la sua firma vale 2,62, mentre Khvicha Kvaratskhelia si gioca a 4,40. Dall'altra parte il pericolo numero uno si chiama Jude Bellingham; già in gol all'andata e autore di 14 reti in stagione, il talento inglese è proposto a 2,60.