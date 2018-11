L’impresa sfiorata al Parco dei Principi fa ben sperare per la rivincita al San Paolo. Vola il Napoli nelle scelte degli scommettitori Microgame per l’appuntamento di Champions contro il Psg, in programma domani: il 60% di chi è andato al banco ha puntato sulla vittoria partenopea, mentre per pareggio e segno «2» le preferenze si fermano al 10% e al 30%. Un incontestabile segno di fiducia per Ancelotti dopo il 2-2 dell’andata, rafforzato dall’ottimo momento di tutta la squadra. I traders, viceversa, non si sbilanciano e anzi danno la squadra di Tuchel in leggero vantaggio rispetto agli azzurri: il blitz del Psg è offerto a 2,35, il Napoli si gioca a 2,80, mentre un altro pareggio pagherebbe 3,70. Via libera in quota a un’altra partita ricca di gol e colpi di scena: l’Over 2,5 (almeno tre reti complessive) è favorito a 1,50, per il Goal (entrambe a segno) si scende a 1,40. Nelle scommesse sui marcatori è invece il grande momento di Dries Mertens, che dopo la tripletta con l’Empoli è dato a 2,60, di un soffio avanti su Lorenzo Insigne (2,80); sul fronte francese, invece, fa paura il trio Cavani-Mbappé-Neymar, tutti e tre in quota a 2,10.