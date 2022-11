L'urna di Nyon ha sorriso alle squadre italiane, che nel sorteggio per gli ottavi di Champions League hanno evitato le big della competizione trovando così accoppiamenti più morbidi. Tra le tre formazioni ancora in corsa, il Napoli, unica italiana a qualificarsi come prima del girone, dopo aver trovato sulla propria strada l’Eintracht Francoforte, vede scendere la quota de successo finale a 11 - settimana scorsa era a 18 - mentre per gli esperti il trionfo partenopeo si gioca a 15. Più attardate le altre, con l’Inter, sorteggiata contro il Porto, offerta tra i 22 e 34, mentre il Milan, impegnata contro il Tottenham, oscilla tra 41 e 44 volte la posta. La squadra favorita alal vittoria finale, però, è il Manchester City, offerto a 2,55, seguito dal Bayern Monaco e PSG, avversarie in un ottavo di finale di grandissimo livello. Vale 7,50 il successo dei tedeschi contro il 10 della prima volta assoluta dei transalpini.