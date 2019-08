Nella classifica di tutti i tempi della Champions League, pubblicato dal sito ufficiale della UEFA, il podio è formato da Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco. Il primo dei club italiani è la Juventus, al quinto posto. I bianconeri, fra i nostri club, precedono il Milan (che pure nella sua storia ha vinto 7 Champions contro le 2 della Juve): i rossoneri sono al 9° posto. L'Inter invece è dodicesima. La classifica prende in considerazione i punti ottenuti nella manifestazione dal 1993 in poi (da quanto si passò dalla Coppa dei Campioni alla Champions League).



La top 20 di tutti i tempi in UEFA Champions League



1. Real Madrid (ESP), 361 punti

2. Barcellona (ESP), 351 punti

3. Bayern Monaco (GER), 317 punti

4. Manchester United (ENG), 292 punti

5. Juventus (ITA), 235 punti

6. Arsenal (ENG), 207 punti

7. Porto (POR), 206 punti

8. Chelsea (ENG), 199 punti

9. Milan (ITA), 197 punti

10. Lione (FRA), 142 punti

11. Liverpool (ENG), 141 punti

12. Inter (ITA), 132 punti

13. Borussia Dortmund (GER), 130 punti

14. Paris Saint Germain (FRA), 124 punti

15. Ajax (NED), 122 punti

16. Valencia (ESP), 120 punti

17. Atlético Madrid (ESP), 108 punti

18. Roma (ITA), 97 punti

19. Olympiacos (GRE), 97 punti

20. Benfica (POR), 94 punti