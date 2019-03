Fare tre gol al bunker dell’Atletico senza subirne neanche uno: missione decisamente complicata per la Juventus, ma gli scommettitori ci credono. Sul tabellone di Microgame, il 3-0 nel match di domani all’Allianz Stadium è il risultato esatto più giocato, con il 45% delle opzioni. Fa gola anche la quota, che moltiplica la posta per 12. L’ottimismo si estende al 4-1, che vale ben 35 volte la scommessa ed è scelto dal 21% dei giocatori. Al 9% c’è il 4-0, mentre il 2-0 che porterebbe ai supplementari, dato a 7,00, è previsto dall’8% delle giocate. In minoranza i “pessimisti”: il 3-1 (a 14,50), riferisce Agipronews, convince il 6% degli scommettitori, l’1-3 (60) è al 2%. Pro Juve anche le scommesse sull’1X2: sulla vittoria bianconera (a 1,73) si registra quasi un plebiscito, con l’88% delle giocate su Microgame. Il resto si divide fra l’8% del pareggio (3,65) e il 4% del «2» (5,00).