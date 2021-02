Niente da fare. La gara d'andata dell'ottavo di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea non si disputerà come ipotizzato nelle scorse ore a Genova.



Nel primo pomeriggio di oggi l'Uefa ha infatti stabilito che la sfida tra spagnoli ed inglesi del prossimo 24 febbraio avrà come scenario non il Luigi Ferraris bensì l’Arena Nationala di Bucarest.



L'ipotesi che l'incrocio tra colchoneros e blues potesse avvenire nell'impianto di Marassi era circolata ieri quando l'Atletico aveva rivelato di non poter ospitare nel proprio stadio la squadra inglese in seguito alle disposizioni anti covid che vietano ai voli provenienti dal Regno Unito di atterrare in Spagna. Da qui la necessità di spostare l'incontro in un campo neutro, prendendo in considerazione quattro differenti impianti, tra cui appunto anche quello genovese.



Una suggestione tuttavia durata l'arco di poche ore data la decisione nel massimo ente calcistico europeo di spostare la sfida in Romania.