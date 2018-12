Ho poche certezze nella vita, meno ancora nel calcio.Prima di tutto perché Gattuso è stato scelto dalla proprietà e del management precedenti, in secondo luogo perché non ha le phisique du role che il nuovo amministratore delegato,(a anche Leonardo) esige. E poi perché gli manca un palmarès nazionale e internazionale (parlo, ovviamente, da allenatore), perché i suoi risultati al Milan sono stati buoni ma non eccezionali (l’eliminazione in Europa League pesa, come pesa la finale di Coppa Italia persa nettamente con la Juve), perché il suo è un nome che scalda ma non seduce la piazza.I tifosi rossoneri possono essere più o meno d’accordo con queste valutazioni, però sono troppi gli indizi che portano proprio ad un’unica conclusione:. Quali sono questi indizi?Il segnale più allarmante sono stati, dopo la sconfitta interna con la Fiorentina e il pareggio di Frosinone. Non solo la società non lo ha difeso, ma, con. Prima di quei due infelici risultati c’era stata l’improvvida uscita del presidentealla festa natalizia del settore giovanile rossonero: “Gattuso sa che dobbiamo arrivare al quarto posto”. E Gattuso replicò gelido: “Noi siamo al quarto posto”, perché in effetti quella era la posizione al momento. Adesso il Milan è andato alla pausa quinto in classifica, ad un solo punto dalla Lazio. Ma se la squadra non avesse battuto la Spal il tam tam sull’esonero di Gattuso sarebbe ripartito, perchéIl secondo indizio di questo complesso discorso è che(forse non ce n’era bisogno, ma un po’ di forma non guasterebbe) o sul molto eventuale arrivo di(già saltato). Per ultimo si è parlato di. L’allenatore l’ha appreso dai giornali o l’ha chiesto lui al direttore dell’area tecnico-sportiva?Il terzo indizio è un’excusatio non petita diquando, alla vigilia della gara con la Spal, ha detto di non aver pensato di sostituire Gattuso. Il dirigente non ha detto una bugia, solo(Donadoni, Paulo Sousa, Guidolin, sempre che abbia ancora voglia di allenare)Cosa può fare allora Gattuso per evitare di essere sollevato dall’incarico a fine stagione? Poco se - come credo io - la decisione è sostanzialmente presa e si tratta di stabilire se procedere verso un profilo di alto livello () o una solida scommessa (potrebbe essere, ma è un mio pensiero, come lo è). Tuttavia Gattuso deve fare ancora molto sul piano dei risultati:(Allegri la perse da Montella).. Comunque vada (e con il recupero degli infortunati e un buon mercato di gennaio andrebbe meglio di adesso),. Per uno che è partito dal Sion in Svizzera con un presidente mezzo svitato, è passato da Zamparini, è sceso in Grecia, ha portato dalla C in serie B il Pisa, sfavorito e squattrinato, battendo il Foggia di De Zerbi, ricominciare sarà sempre un piacere.@gia_pad