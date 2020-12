Da ultima scelta a uomo più atteso nella serata più importante. Stavolta i riflettori su Christian Eriksen saranno puntati dal primo minuto della partita contro lo Shakhtar Donetsk, decisiva per il futuro in Champions dell’Inter. Complice l’acciacco di Barella, il centrocampista danese diventa la scelta obbligata di Conte e l’osservato speciale dei betting analyst. L’ultimo gol del danese risale allo scorso agosto contro il Getafe, in Europa League: riuscirci stasera è un obiettivo a quota 4,00, offerta che sale a 8,50 se la sua dovesse essere la prima rete dell’incontro. L’avvio lampo, con il gol nei primi 15 minuti dell’incontro, sarebbe invece un traguardo a 23,00. Meno roboante, ma altrettanto preziosa, la possibilità che il giocatore serva un assist nel corso della partita, ipotesi questa a 5 volte la posta.