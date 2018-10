Dopo le gare del martedì che non hanno escluso risultati a sorpresa come il ko del Real Madrid o il pareggio del Bayern Monaco pDue le italiane impegnate conche fa visita aldi Eindhoven nella sfida che potrebbe essere la chiave per il passaggio del turno finale e ilche ospita ilal San Paolo in uno scontro diretto che per gli azzurri è già da dentro o fuori dopo il pareggio ottenuto a Belgrado all'esordio con la Stella Rossa.(4-3-3): Areola; Meunier, Kimbempe, Thiago Silva, Bernat; Rabiot, Marquinhos, Di Maria; Mbappè, Cavani, Neymar.(4-2-3-1): Borjan; Stojkovic, Savic, Degenek, Rodic; Jovicic, Krsticic; Ben Nabouhane, Causic Marin; Boakye.ore 18.55(4-2-3-1): Guilherme; Idowu, Höwedes, Kvirkvelia, Ignatyev; Barinov, Krychowkiak; An. Miranchuk, Al. Miranchuk, Fernandes; Eder.(4-2-3-1): Fahrmann; Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl; Serdar, Bentaleb; Schöpf, Harit, Konoplyanka; Burgstaller.(4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne.(4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Shaqiri, Salah, Mané.(4-4-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles; Danilo, Otávio, Herrera, Brahimi; Corona, Marega.(4-3-3): Muslera; Linnes, Donk, Aziz, Nagatomo; Inan, Fernando, Belhanda; Feghouli, Celik, Rodrigues.(4-2-3-1): Zoet; Angeliño, Viergever, Schwaab, Dumfries; Hendrix, Rosario; Bergwijn, Pereiro, Lozano; De Jong.(4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Vecino; Candreva, Nainggolan, Perisic; Icardi.(4-2-3-1): Bürki; Piszczek, Akanji, Diallo, Schmelzer; Witsel, Delaney; Pulisic, Reus, Sancho; Alcacer.(4-1-4-1): Subasic; Sidibe, Jemerson, Glik, Henrichs; N’Doram; Grandsir, Tielemans, Aholou, Chadli; Falcao.(4-2-3-1): Gazzaniga; Trippier, Sanchez, Alderwireld, Rose; Dier, Dembele; Lucas Moura, Lamela, Son; Kane.(4-3-3): ter Stegen; Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Suarez, Dembelé.(4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Felipe Luis; Correa, Koke, Saul Nigez, Lemar; Diego Costa, Griezmann.(4-4-2): Letica; Poulain, Rits, Mitrovic, Denswil; Vlietinck, Vormer, Groeneveld, Vanaken; Wesley, Vossen.Tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su i canali Sky Sport ad eccezione di Napoli-Liverpool che sarà trasmessa in chiaro anche dalle reti Rai che si collegherà a partire dalle 21 su Rai 1 e Rai 1 HD