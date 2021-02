Non è bastata una prestazione stoica all’Atalanta, in inferiorità per gran parte del match, per evitare la sconfitta casalinga nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’1-0 inflitto ai bergamaschi dal Real Madrid ridimensiona ma non azzera le possibilità di un passaggio del turno per gli uomini di Gasperini, tanto che i betting analyst hanno alzato la quota senza sbalzi drastici, da 2,25 a 3,75. Il gol di Mendy nel finale di partita, ovviamente, aumenta le possibilità per le Merengues. Se prima della sfida di Bergamo l’approdo per i ragazzi di Zidane era offerto a 1,60, i bookmaker, come riporta Agipronews, ora propongono il Real Madrid a 1,25.