Si chiude la fase a gironi dellae nénéconoscono ancora il loro destino nella competizione. Le due italiane si giocano il tutto per tutto nelle ultime gare, i nerazzurri contro il, i campani all’Anfield contro ilL’impegno degli uomini dicontro gli olandesi sembra in discesa, l’Inter è nettamente avanti sulla lavagna di Sisal Matchpoint, a 1,32. Il Psv, già fuori anche dall’Europa League, non dovrebbe preoccuparee compagni, è dato infatti a 9,40 con il pareggio che vale 5,30. Sicuri del successo interista anche gli scommettitori, il 98% ha scelto il segno 1. Peccato che la vittoria potrebbe non bastare, l’Inter infatti deve sperare che ilnon riesca nell’impresa di espugnare il Camp Nou contro un Barcellona già qualificato e sicuro anche del primo posto. Il pronostico del match del Camp Nou fa ben sperare, i catalani sono infatti favoriti a 2,07, a 3.10 l’impresa degli inglesi, il segno X è a 4,10. Anche le quote qualificazione sono dalla parte dell’Inter, agli ottavi a 1,45 contro il 2,40 degli Spurs.uomo Champions, l’argentino nei match europei a San Siro dà il meglio di sé, ha infatti segnato in entrambe le partite casalinghe di questa Champions, contro il Tottenham e il Barcellona. La sua rete agli olandesi sembra scontata, a 1,37, sale a 1,90 combinata al segno 1.Il Napoli si gioca il pass per gli ottavi ad Anfield con il Liverpool in quello che ha tutte le sembianze di uno spareggio. La squadra di Ancelotti può solo vincere o pareggiare oppure perdere con un gol di scarto, ma segnandone almeno uno visto che il Liverpool è in vantaggio nella differenza reti. Un compito tutt’altro che semplice per gli azzurri, considerando anche che gli uomini disono imbattuti da 18 partite europee ad Anfield: la vittoria dei Reds è così a 1,62, per il successo del Napoli si sale a 4,95, il segno X si gioca a 4,30. Anche gli scommettitori non credono in una vittoria dei campani, l’80% ha giocato sul Liverpool, solo il 10% crede nell’impresa azzurra. Sfida da non perdere in attacco trae, chi farà più gol nel match? In vantaggio l’egiziano, a 3,00, Insigne è a 4,00, lo stesso numero di reti è l’opzione più probabile, a 1,80. La qualificazione del Napoli viaggia a 1,60, in leggero vantaggio rispetto al Liverpool, a 1,80. Sicuro del passaggio agli ottavi, il Psg, a 1,02.