Serata di Champions decisiva per l’Inter che, dopo aver allungato di 2 punti il vantaggio sulla Juventus consolidando il suo primato in classifica, si gioca con il Barcellona l’accesso agli ottavi di finale, traguardo che manca da ben 8 stagioni. Per i nerazzurri non ci sono alternative alla vittoria, contro i catalani già qualificati solo i 3 punti permetterebbero agli uomini di Conte di passare il turno, ma il compito è tutt’altro che facile, come dimostrano anche i precedenti: in 9 confronti con i blaugrana, l’Inter ha vinto in una sola occasione, rimediando 3 pareggi e 5 sconfitte. Gli esperti però, danno piena fiducia ai nerazzurri, sicuramente più motivati degli avversari: la vittoria interista è a 1.62 contro quota 5.00 per il successo ospite e il pareggio a 4.25. Il primato in campionato evidentemente fa ben sperare anche gli scommettitori, il 75% ha puntato sull’Inter vincente, il 20% sul Barcellona. Quote a favore della squadra di Conte anche per il passaggio turno, a 1.50, si sale a 2.40 per la qualificazione del Borussia Dortmund, anche perché, in caso di parità con i tedeschi, i nerazzurri sono in vantaggio negli scontri diretti, come riporta Agipronews.