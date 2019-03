Ha ceduto 0-2 nella partita d'andata, ma per gli scommettitori è come se la Juventus avesse già passato il turno. La fiducia nei bianconeri per gli ottavi di Champions League rimane incrollabile, nonostante parta ad handicap contro l'Atletico Madrid. Nelle quote per la partita di ritorno in programma domani, il successo juventino è quasi scontato secondo gli scommettitori SNAI: l'«1» allo Stadium, offerto a 1,73, è stato scelto nell'85% delle scommesse, contro il 10% del pareggio (a 3,65) e il 5% finito sui Colchoneros (5,25). Pochi dubbi anche nelle previsioni sul risultato esatto, dove il punteggio più giocato in assoluto è il 3-0 che qualificherebbe la Juve, dato a 14. Sostanzioso pure il volume di gioco che continua ad arrivare sui bianconeri nelle scommesse sul vincente Champions, dove la quota è però salita a 11, contro il 9,00 dell'Atletico.