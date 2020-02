L’attesa è finita. Il San Paolo si appresta a diventare il teatro dei sogni per tutti i tifosi del Napoli. Domani, a Fuorigrotta sarà di scena l’andata degli ottavi di finale di Champions League tra la squadra di Gattuso e il Barcellona, il primo confronto ufficiali in competizioni Uefa. I favori del pronostico vanno a Quique Setién: i trader collocano il segno «2» a 2,18, si legge in una nota. Quota tutto sommato corposa perché, seppur favoriti, l'ultima vittoria fuori casa dei blaugrana, contro una rivale italiana, durante la fase ad eliminazione diretta è datata aprile 2006, quando i catalani vinsero per 1-0 a San Siro contro il Milan, con gol decisivo di Giuly. Da allora il Barcellona non ha mai vinto nelle trasferte italiane (1 pareggio e 4 sconfitte): un dato di buon auspicio per il Napoli, la cui vittoria è data a 3,00, mentre il pareggio si gioca a 3,40. Ancora migliori le possibilità di andare in gol, obiettivo a 1,30. In questo senso il San Paolo è praticamente una garanzia per gli azzurri, visto che l'ultima partita casalinga di Champions chiusa senza gol risale al 2016, contro la Dynamo Kiev. Davanti al suo pubblico, sempre nella massima competizione europea, il Napoli è inoltre imbattuto da sette partite. Fra i possibili bomber, occhio a Dries Mertens, che ha preso parte attiva al 50% dei gol del Napoli in Champions dal 2016/17, grazie a 15 reti e sei assist (21 su 42). Ha realizzato cinque gol in questa edizione, già la sua migliore stagione al pari del 2016/17: la scommessa sul belga primo marcatore vale 5,00.