Champions, ad alto coefficiente di difficoltà anche la trasferta dell’Inter, al Camp Nou, sempre dopodomani. Benché il Barcellona stia andando a fasi alterne (2 vittorie, 3 pareggi e 1 ko nelle ultime 6), in casa vanta un'imbattibilità che dura dall’agosto del 2017. La squadra di Ernesto Valverde, dunque, parte in netto vantaggio, a 1,50 nonostante il gran momento dell’Inter, che nel derby ha inanellato il settimo centro consecutivo. Sale a 4,50 il pareggio, mentre il successo nerazzurro è valutato 6,25. Anche in questo caso le medie d’attacco (8 reti per il Barça in Champions, 4 per l’Inter) suggeriscono un incontro aperto: l’Over è a 1,47, il Goal vale 1,57. Nel caso, dopo quello del derby, si può optare anche per un altro gol in extremis di Mauro Icardi. La sua marcatura nei minuti che vanno dal 76’ al fischio finale è data a 9,25.