a mille, per lsi annuncia la partita più complicata di questo primo scorcio di stagione. Il pronostico dei trader di Stanleybet.it per la sfida didi mercoledì sera pende nettamente dalla parte degli inglesi, che hanno vinto le ultime cinque partite giocate e sabato scorso hanno annichilito ilcon un netto 3-1. Il successo che consentirebbe al Tottenham di raggiungere l'Inter al secondo posto nel girone, è dato a 1,78. Duro il cammino per l'Inter, data a 4,30. Piuttosto alta, 3,85, anche la quota del pareggio, risultato utile ai nerazzurri per strappare un biglietto per gli ottavi. Partita da Over, quotato al ribasso (1,65), e a proposito di gol, si annuncia stellare il duello trauna rete del centravanti inglese, in piena corsa per il titolo di capocannoniere Champions con 4 centri, è un'opzione ritenuta probabile, vista la quota (1,65). Maurito (3 gol in Champions finora) segue a 2,75. All'andata il gol in extremis difece esplodere San Siro, un altro exploit dell'uruguaiano è a 5,50. Mercoledì è anche la serata chiave per il, che ospita la, nell'ambito di un girone ancora aperto a ogni soluzione. La vittoria azzurra per gli analisti Stanleybet.it è un fatto scontato, a 1,12.Al lumicino le chance serbe, con il pareggio a 9,00 e il «2» che vale ben 20 volte la scommessa. Il successo del Napoli dà adla qualificazione con un turno di anticipo, se ilnon batte a Parigi il Liverpool. A proposito, i francesi sono avanti nelle quote, ma lo scarto non è drastico: «1» a 2,17, «2» a 3,10.Le altre due italiane di Champions saranno in campo domani sera. Duro impegno per lache contro ilall'Olimpico parte sfavorita, malgrado i Blancos siano reduci da un umiliante sconfitta (3-0) in Liga sul campo dell'Eibar. La vittoria del Real è a 2,15, il pari a 3,50. La Roma balbetta in campionato ma in Europa vanta un filotto di sette vittorie interne, considerando anche l'anno scorso: l'ottavo sigillo vale 3,30.Ladeve vincere allo Stadium con il Valencia per tenere a distanza ile consolidare il primo posto. Quota bassa ma non rasoterra per i tre punti ai bianconeri, dati a 1,40. Gli spagnoli si giocano le residue possibilità di qualificazione e hanno bisogno di una vittoria, collocata a 8,25. Il pareggio, da evitare per entrambe, è a 4,60.