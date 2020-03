Josip Ilicic, trequartista dell’Atalanta, ieri ha realizzato quattro gol con i quali la Dea ha steso il Valencia. Lo sloveno, portato in Italia dal Palermo nell’estate del 2010, è il 13esimo giocatore a realizzare un poker in una partita di Coppa Campioni/Champions League: il primo fu Marco van Basten, contro il Goteborg nel 1992. L’ultimo, Cristiano Ronaldo, un Real Madrid-Malmo del 2015. Tra questi, c’è anche Luiz Adriano, che ne segnò anche un quinto. In 16 minuti.